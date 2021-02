Grecia: ministro Finanze presenta piano per sostenere sistema bancario nazionale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro ha poi proposto di esaminare una proposta della Banca di Grecia per la creazione di una bad bank, basata su un'analisi costi/benefici per i cittadini, il settore pubblico e le banche e aderendo ai presupposti stabiliti dalle norme europee. Staikouras propone poi di implementare gradualmente una regolamentazione sui fallimenti più flessibile per famiglie e imprese, promuovere l'attuazione di un nuovo programma Gefyra per le piccole e medie imprese, sovvenzionando parte dei prestiti alle imprese per un periodo di otto mesi e infine rafforzare i finanziamenti bancari, immettendo nell'economia fondi dal Recovery Fund dell'Unione europea, per un totale di 32 miliardi di euro, di cui 19,4 miliardi sarebbero in sussidi. Staikouras ha affermato che queste azioni sosterranno l'innovazione, stimoleranno l'economia, attrarranno investimenti privati, rafforzeranno le politiche per l'occupazione, sosterranno la transizione verso l'energia pulita e promuoveranno la digitalizzazione dei settori pubblico e privato nel Paese, oltre a rafforzare la coesione sociale. (Gra)