Sanità: giornata camici bianchi, al Gemelli webinar "psicologia ospedaliera dal reale al virtuale"

- "Sars-Cov-2: un nemico venuto dal nulla, che ci ha portati a confrontarci con le nostre limitazioni, a riflettere sulla nostra condizione, ma anche a creare connessioni che superino il distanziamento fisico e relazionale La pandemia si è rivelata un acceleratore sui processi assistenziali da remoto, permettendo la genesi di una relazione terapeutica fondata sull'empatia e sulla sintonizzazione oltre la fisicità". A dirlo sono Daniela de Berardinis (responsabile del servizio di Psicologia al Fatebenefratelli-Isola Tiberina) e Daniela Chieffo (responsabile dell'Unità operativa di Psicologia clinica della Fondazione policlinico universitario Agostino Gemelli Irccs), responsabili scientifiche del webinar apertosi stamattina in occasione della Giornata dei Camici Bianchi sul tema: "Covid 19: la psicologia ospedaliera dal reale al virtuale"; incontro che vede coinvolti i responsabili di Servizi/Unità di Psicologia Ospedaliera provenienti da tutto il territorio nazionale per un confronto sulle reciproche esperienze. (segue) (Com)