Sanità: giornata camici bianchi, al Gemelli webinar "psicologia ospedaliera dal reale al virtuale" (2)

- A un anno dalla identificazione del primo paziente Covid in Italia, l'emergenza sanitaria, con il suo bagaglio di ansie, timori, impatti emotivi, ha messo in evidenza la necessità di interventi psicologici su personale sanitario, familiari di pazienti ricoverati, cittadini. "Questo giorno - hanno continuato – vuole essere in particolare un momento di riflessione destinato agli operatori sanitari coinvolti nella rete di gestione dell'emergenza, impegnati sia in ambito clinico che di comunità. Loro sono i pilastri su cui si fonda la risposta alla pandemia da Sars-Cov-2: è quindi fondamentale riflettere su come si possa proteggerli da eventi luttuosi e reiteranti momenti traumatici, implementando le risorse di supporto psicologico per sostenerli, facendo leva anche sulla potenzialità dei nuovi dispositivi digitali". (segue) (Com)