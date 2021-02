Sanità: giornata camici bianchi, al Gemelli webinar "psicologia ospedaliera dal reale al virtuale" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella gran parte delle strutture sanitarie italiane, i servizi di Psicologia si sono attivati per dare supporto specializzato a quanti in ambiente ospedaliero (e non) hanno vissuto situazioni di particolare stress, soprattutto emotivo, legato all'emergenza Covid, trovando anche nel modo virtuale, nei processi assistenziali da remoto, nuove forme di intervento da poter sviluppare con e oltre la pandemia. Le diverse forme di intervento a distanza in campo psicoterapeutico (EBT&I – Electronic-BasedTherapy&Intervention) sono emerse già da tempo, soprattutto in riferimento alla necessità di offrire un servizio a persone che si trovano impossibilitate a muoversi. "Nella situazione attuale più che in altri momenti è importante l'impiego di tecnologie della comunicazione finalizzate alla promozione della salute e alla prevenzione degli stili di vita dannosi che includano la riscoperta delle varie tipologie di psicoterapia a distanza, terapia online, consulenza psicologica via internet o, più in generale, psicologia online e cybertherapy – hanno concluso le responsabili scientifiche - . A noi tutti, adesso, il fare tesoro delle esperienze emozionali condivise e costruire la base per azioni condivise mirate al bene collettivo". (Com)