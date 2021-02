Sanità: Fico, rivedere riforma Titolo V, quella pubblica è pilastro di democrazia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono stati errori storici importanti come la riforma del Titolo V che va rivista". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, nel suo intervento alla prima "Giornata nazionale del personale sanitario, sociosanitario, socioassistenziale e del volontariato" organizzata da Fnomceo, Federazione nazionale degli ordini dei medici chirurghi e degli odontoiatri. "L'idea di azienda, rispetto all'idea di ospedale è tra i tanti concetti che vanno rivisitati oggi che abbiamo gli ospedali che devono marciare in un certo modo, la telemedicina, gli ospedali di prossimità, la medicina territoriale, sono tutti concetti che dobbiamo sviluppare e riprendere per essere vicini alle persone che saranno anche i malati di domani. La sanità pubblica è un pilastro per la nostra democrazia", ha concluso la terza carica dello Stato. (Rin)