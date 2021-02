Sport: Roma Capitale al Longines global champions tour fino al 2025

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ieri la giunta capitolina ha approvato una delibera che sancisce la partecipazione di Roma Capitale al circuito internazionale denominato "Longines global champions tour" per gli anni 2021, 2022, 2023, 2024 e 2025. Viene riconosciuto inoltre il pubblico interesse. Lo comunica il Campidoglio in una nota. Il Longines global champions tour è il prestigioso circuito sportivo mondiale di salto ostacoli approvato dalla Federazione Equestre Internazionale (Fei) che, nel rispetto dei principi del Comitato olimpico internazionale (Cio) e del Coni, opera sotto l'egida di tutte le Federazioni sportive nazionali equestri tra cui l'italiana Fise. Il format dell'evento prevede di affiancare l'immagine culturale e turistica della città ospitante alla sua naturale connotazione di competizione sportiva di alto livello offrendo, gratuitamente, l'accesso al pubblico sia all'intera manifestazione, sia alle attività collaterali organizzate. (segue) (Com)