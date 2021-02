Sport: Roma Capitale al Longines global champions tour fino al 2025 (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire dal 2021 e per gli anni successivi, l'evento si connoterà con diversi progetti aventi rilevanti ricadute sociali, partendo dal sostegno ai ragazzi con disabilità, ai giovani che intendano iniziare un percorso di formazione nell'organizzazione dei grandi eventi sportivi con il cavallo. Per la prossima edizione, prevista dal 9 al 12 settembre 2021 dove è stato individuato il Circo Massimo come area idonea ad ospitare l'evento previa la valutazione tecnica da parte dei competenti Uffici di Roma Capitale, saranno messe in atto modalità e presentate attività in funzione delle misure restrittive per il contenimento alla diffusione del Covid-19. "Il Longines global champions tour è un evento di particolare interesse per l'Amministrazione come veicolo di promozione turistica e sportiva, ma anche delle buone pratiche per valorizzare l'ambiente e l'inclusione sociale. Il carattere internazionale della manifestazione costituisce inoltre un altro elemento di prestigio per Roma, con una diffusione mediatica globale e una conferma delle capacità organizzative della nostra città in tema di grandi eventi e di accoglienza" ha dichiarato in una nota la sindaca di Roma Virginia Raggi. (segue) (Com)