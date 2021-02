Sport: Roma Capitale al Longines global champions tour fino al 2025 (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Un'ottima notizia per Roma e per l'offerta dei grandi eventi internazionali che in questi anni sono stati ospitati nella nostra città. Questa delibera sancisce il nostro obiettivo come amministrazione a valorizzare non solo l'aspetto sportivo agonistico, favorendo anche una sensibilizzazione verso le discipline equestri, ma anche il coinvolgimento gratuito del pubblico con la partecipazione della collettività alla manifestazione attraverso la creazione, a carico del soggetto organizzatore, di una serie di eventi collaterali gratuiti per sperimentare la pratica equestre, avvicinarsi ai temi dell'ippoterapia e partecipare a progetti di sostegno alle categorie disagiate e inclusione sociale" ha aggiunto l'assessore allo Sport, politiche giovanili e grandi eventi di Roma Capitale Daniele Frongia. (segue) (Com)