Sport: Roma Capitale al Longines global champions tour fino al 2025 (4)

- "Siamo onorati che il Longines Global Champions Tour sia stato inserito tra i grandi eventi sportivi di Roma Capitale – spiega nella nota Jan Tops, fondatore e Presidente del Longines global champions tour e della Global champions league – questo passaggio di livello rappresenta il raggiungimento di un obiettivo comune portato avanti negli anni e ottenuto grazie alla grande sinergia di tutti gli attori coinvolti ed in particolare Roma Capitale, Coni, Sport e Salute. Un risultato da condividere con tutto il mondo equestre non solo ai più alti livelli di sport internazionale, che include tanti giovani talentuosi cavalieri, ma anche per l'importante ruolo che il cavallo riveste in ambito terapeutico e sociale. Svolgere la tappa di Roma al Circo Massimo sarebbe fantastico, soprattutto in un anno così difficile, segnato da una pandemia mondiale senza precedenti; un segnale forte anche per contribuire alla ripartenza della città e dell'Italia che tanto amo". (Com)