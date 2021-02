Libia: Maiteeg giunto in Cirenaica, prima visita dopo la divisione politica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il vicepresidente del Consiglio presidenziale libico, Ahmed Maiteeg, è arrivato all'aeroporto di Al-Abraq in Cirenaica, in occasione della prima visita del politico misurato nella Libia orientale dall'inizio della divisione politica nel paese nel 2014. "Siamo arrivati con il ministro delle Finanze Faraj Boumtari all'aeroporto di Al-Abraq per partecipare all'approvazione di un bilancio unificato, e poi per incontrare il presidente del parlamento Aguila Saleh", ha detto Maiteeg su Twitter. La visita arriva dopo quella del primo ministro del nuovo governo unitario libico, Abdul Hamid al-Dabaiba a Tobruk, nella Libia orientale, dove ha incontrato Aguila Saleh e poi è partito per Tripoli senza incontrare il generale Khalifa Haftar. (Res)