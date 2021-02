﻿Covid: Tofalo (M5s) su carabiniere morto, cordoglio a famiglia e Arma

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il deputato del Movimento cinque stelle, già sottosegretario alla Difesa, Angelo Tofalo, espime "sentimenti di cordoglio e vicinanza alla famiglia del brigadiere capo qualifica speciale Fiorenzo Meccariello, la ventunesima vittima che l'Arma dei Carabinieri piange a causa del coronavirus. Stringo in un forte abbraccio - prosegue in una nota - la moglie, i due figli e i suoi affetti più cari. Esprimo profonda riconoscenza a tutti i Carabinieri d'Italia per il grande lavoro che stanno svolgendo al servizio del Paese e dell'intera comunità. Grazie a tutti gli uomini e alle donne delle Forze armate che continuano a svolgere i propri compiti con grande generosità, impegno e altruismo". (Com)