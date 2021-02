Commercio: Figliomeni-De Priamo (Fd'I), consiglio straordinario contro decisione Raggi su ambulanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo chiesto l'immediata convocazione dell'Assemblea capitolina in seduta straordinaria per far approvare un provvedimento che faccia ritornare sui propri passi il sindaco Raggi, che ha annunciato di voler revocare le proroghe delle licenze su aree pubbliche e delle concessioni balneari che erano state autorizzate dopo l'emanazione di leggi nazionali e regionali in deroga alla direttiva Bolkestein". Lo dichiarano in una nota gli esponenti di Fratelli d'Italia Francesco Figliomeni, vice presidente dell'Assemblea capitolina, e Andrea De Priamo capogruppo in Campidoglio. "Una decisione che ha gettato nello sconforto diverse migliaia di famiglie e che è stata assunta dopo un semplice parere dell'Autorità garante per la concorrenza che, seppur autorevole, non è una decisione della Corte Costituzionale, idonea a togliere efficacia ad un superiore provvedimento legislativo. L'ennesima prova di grande confusione che c'è nell'amministrazione grillina e che potrebbe scatenare una serie di contenziosi e tantissime proteste nelle piazze da parte dei commercianti regolari ai quali esprimiamo la solidarietà di Fratelli d'Italia. Probabilmente la Raggi si è accorta di essere stata scaricata dai vertici dei 5 stelle e cerca di fare campagna elettorale contro un provvedimento emanato dai suoi stessi compagni grillini, ma sulla pelle di tantissimi lavoratori precari. Caro sindaco è giunta l'ora di fare le valigie, basta deliri di onnipotenza", concludono. (Com)