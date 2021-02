Vaccini anti-Covid a familiari e amici, si dimette il ministro della Salute dell'Argentina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Salute dell'Argentina, Ginés Gonzalez Garcia, ha rassegnato nella serata di venerdì le dimissioni a seguito di uno scandalo sulla distribuzione di vaccini contro il nuovo coronavirus a familiari e amici. Nelle ore precedenti, i media avevano dato notizia della richiesta di dimissioni avanzata dalla presidenza di Alberto Fernandez. Ginés Garcia, che in un messaggio pubblicato sul proprio profilo twitter ha parlato di un "equivoco" di cui si è comunque assunto la responsabilità, verrà sostituito da Carla Vizzotti, già direttrice del dipartimento di Accesso alla salute del ministero. Il caso è emerso dopo che il giornalista Horacio Verbitsky aveva detto alla radio "El Destape" di essere entrato in possesso del vaccino grazie alla mediazione del suo "vecchio amico" Gonzalez Garcia.Verbitsky, giornalista di lungo corso, aveva detto di essersi deciso a vaccinarsi. "Mi sono messo a cercare dove poterlo fare, ho chiamato il mio vecchio amico Ginés Gonzalez Garcia, che conosco da molto tempo prima che fosse ministro, e mi ha detto che sarei dovuto andare all'ospedale Posadas". Il giornalista, cui è stata somministrata la dosi giovedì, ha parlato di un messaggio diretto dell'ex ministro, proprio mentre si recava al nosocomio, che lo avvertiva dell'arrivo di una equipe di medici alla bisogna. Col passare delle ore, lo scandalo sembra coinvolgere un numero crescente di personalità della politica, e non solo, argentina. Gonzalez Garcia ha detto che i beneficiari del vaccino "appartengono comunque ai gruppi della popolazione inseriti negli obiettivi della campagna vaccinale". Quanto ai contatti privati con Verbitsky e altri beneficiari, l'ex ministro ha parlato di "una confusione involontaria" della sua segretaria privata, rilanciando l'ipotesi di un "malinteso". (Abu)