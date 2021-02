Russia-Kirghizistan: Putin riceverà l'omologo Japarov a Mosca il 24 febbraio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente russo Vladimir Putin avrà un incontro il 24 febbraio a Mosca con l'omologo del Kirghizistan Sadyr Japarov, per discutere di cooperazione e integrazione. Lo ha reso noto il Cremlino. "Il 24 febbraio, il presidente della Federazione Russa Vladimir Putin terrà negoziati a Mosca con il presidente del Kirghizistan, Sadyr Japarov, che si recherà in visita in Russia. Ci sono piani per discutere lo stato attuale e le prospettive di ulteriore sviluppo della cooperazione russo-kirghisa in ambito politico, commerciale, economico, culturale e umanitario, e anche per affrontare questioni urgenti legate alla cooperazione all'interno delle organizzazioni integrative in Eurasia", ha reso noto il Cremlino. (Rum)