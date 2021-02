Covid: Simeone (FI), 10 mila di personale scuola esclusi da vaccinazione, Zingaretti risolva

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mettere in sicurezza la scuola significa compiere un passo importantissimo per la salute dei nostri ragazzi e di tutto il personale che opera in questo settore". Lo dichiara in una nota il capogruppo di Forza Italia in consiglio regionale del Lazio e presidente della commissione sanità, Giuseppe Simeone. "Per questa ragione la programmazione delle vaccinazioni contro il Covid 19 deve essere frutto di un lavoro certosino, rigoroso e preciso che limiti al minimo il margine di errore e, soprattutto, sia in grado di rispondere e risolvere con immediatezza alle problematiche che possono insorgere. In questi giorni, infatti, è stata data molta enfasi ad un altro passo importantissimo nella battaglia per contrastare la diffusione del Covid 19 nel Lazio e in Italia. Sono state avviate le procedure per le somministrazioni delle dosi di vaccino anche al personale scolastico che lavora in prima in linea, a contatto con i bambini ed i ragazzi, e che complice anche la diffusione delle varianti potrebbe essere maggiormente esposto al rischio di contagio. Peccato che quello che doveva essere un processo semplice e lineare sia finito in quello che può definirsi un totale cortocircuito. Stando quanto appreso, infatti, la Regione Lazio autorizza le vaccinazioni solo a chi, in tale contesto, ha un medico di medicina generale convenzionato sul territorio". (segue) (Com)