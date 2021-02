Covid: Simeone (FI), 10 mila di personale scuola esclusi da vaccinazione, Zingaretti risolva (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Campania, invece, può vaccinarsi solo il personale in servizio nelle scuole della Regione. Questo significa che esiste una platea di circa 10.000 persone appartenenti al corpo scolastico, provenienti dalla Campania ed operanti nel Lazio, che sono rimasti come coloro che son sospesi impossibilitati ad effettuare la vaccinazione contro il Covid 19 sia nella regione di appartenenza che in quella in cui prestano servizio", continua Simeone nella nota. "E' evidente che siamo di fronte ad un problema che deve essere affrontato e risolto con massima urgenza. Il rischio è che la mancata vaccinazione di una platea tanto vasta possa rappresentare un veicolo di contagio che oggi più che mai non possiamo permetterci. In tale contesto ho inoltrato una nota al presidente della Regione Lazio, all'assessore regionale alla sanità e al direttore della direzione salute ed integrazione socio sanitaria regionale, per chiedere di voler, anche attraverso l'interlocuzione con il ministero competente e con la Regione Campania, esaminare immediatamente tale criticità e con rapidità trovare la soluzione che consenta a questo bacino di utenti di vaccinarsi al pari degli altri docenti ed operatori della scuola. Non potremmo considerare sicura la scuola se la campagna vaccinale venisse condotta a macchia di leopardo, lasciando fuori oltre 10 mila persone", conclude il consigliere regionale del Lazio. (Com)