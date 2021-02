Viabilità: al via lunedì lavori nelle gallerie del tratto di A9 Como centro-Dogana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell'ambito del piano di interventi per il potenziamento e l'ammodernamento della rete autostradale, a partire da lunedì 22 febbraio e fino al 31 marzo, saranno effettuati lavori di manutenzione strutturale nelle gallerie Terrazze e Villa Maria, entrambe in direzione Milano sulla A9, nel tratto tra Como centro e la Dogana. I lavori - fa sapere Autostrade in una nota - verranno effettuati h24, sette giorni su sette, per completare nel minor tempo possibile l'intervento che necessita la chiusura continuativa del fornice in direzione Sud. La tratta resterà tuttavia percorribile anche in direzione Milano, tramite l'installazione di una corsia in deviazione sulla carreggiata opposta. La progettazione dei lavori è stata preceduta da verifiche progressive, affidate a società esterne di ingegneria leader nel settore, che sono state eseguite in orario notturno, col supporto delle migliori tecnologie disponibili come strumentazione laser scanner e georadar. Si tratta di modalità di ispezione che seguono gli standard di controllo introdotti sulle gallerie in cooperazione con il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e in adeguamento ai migliori protocolli internazionali. (segue) (Com)