Viabilità: al via lunedì lavori nelle gallerie del tratto di A9 Como centro-Dogana (2)

- L'intervento di manutenzione prevede il ripristino del rivestimento delle gallerie tramite rinforzi eseguiti con bullonature, chiodature e applicazione di supporti di contenimento di natura metallica. Le attività verranno portate avanti col maggior numero possibile di tecnici – nel rispetto degli standard di sicurezza sul lavoro negli spazi ridotti dei fornici – per garantire il completamento delle attività nel minor tempo possibile. L'avvio del cantiere – condiviso con la Prefettura di Como, la Polizia stradale, il Comune di Como e la Polizia locale - è stato attentamente pianificato per sfruttare l'attuale periodo, ancora caratterizzato da ridotti flussi per le disposizioni anti Covid, e affinché venga completato prima del possibile incremento di traffico, previsto nel periodo pasquale. E' stato inoltre necessario attendere la fine di febbraio perché la cantierizzazione non è compatibile con il rischio di precipitazioni nevose che caratterizzano i primi mesi invernali. Per gestire al meglio la viabilità è previsto un potenziamento del servizio di assistenza all'utenza, dei presidi alla segnaletica di cantiere e di intervento per il soccorso meccanico che saranno presenti stabilmente nei pressi del cantiere. Attualmente i giorni del lunedì e del venerdì, nelle fasce orarie del mattino (6-9) e del tardo pomeriggio (16-19), sono quelli in cui sono prevedibili i maggiori accodamenti. (Com)