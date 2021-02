Torino: costringe compagna a dormire 8 notti fuori casa, arrestato a Ivrea

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nicole (nome di fantasia) a novembre era stata recuperata in strada dagli operatori di un centro antiviolenza e convinta a rivolgersi alla Polizia. In quel periodo, per fuggire alla violenza de compagno (con cui aveva intrapreso una relazione sentimentale da qualche mese), aveva trascorso 8 notti consecutive fuori casa, dormendo sulle panchine e rientrando in casa solo al mattino presto per trovare ristoro dalle rigide temperature esterne. Per questo l’uomo era stato deferito all’Autorità Giudiziaria per maltrattamenti nei confronti della vittima. Giovedì scorso, poco dopo la mezzanotte, gli agenti del Commissariato di Ivrea e Banchette sono intervenuti in un alloggio della città per la segnalazione di una lite in famiglia. Dall’alloggio, infatti, giungevano richieste di aiuto di una donna e si udivano rumori di mobili che venivano sbattuti. Al loro arrivo, i poliziotti che, grazie al Protocollo EVA, erano già a conoscenza delle vicende pregresse del nucleo familiare, sono stati accolti da un uomo in stato di ebbrezza e da una donna che ha cercato subito di guadagnare l’uscita dall’abitazione, chiedendo ai poliziotti di portarla via. Quest’ultima ha raccontato agli agenti di essere stata colpita dal compagno. La vittima presenta una ferita lacero-contusa al labbro e un edema al volto. Le percosse, come gli insulti, non sono una novità: più volte, infatti, in passato la donna è stata aggredita e denigrata dall’uomo. Alla luce dei fatti, l'uomo è stato arrestato per maltrattamenti in famiglia, dopo la convalida è stata applicata la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla vittima. Nicole è stata condotta dagli agenti del Commissariato in un domicilio in una località protetta dove potrà trovare rifugio. (Rpi)