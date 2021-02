Regno Unito: in Inghilterra residenti case di cura potranno ricevere visite dall'8 marzo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I residenti nelle case di cura in Inghilterra potranno scegliere una persona che faccio loro visita regolarmente dall'8 marzo. Questa è la prima scelta delle autorità britanniche in merito all'allentamento progressivo delle restrizioni imposte al fine di contenere il diffondersi dei casi di Covid-19. I residenti delle case di cura potranno incontrare i visitatori al chiuso e tenersi per mano. Nelle parole del ministro della Salute Matt Hancock, questo cambiamento delle regole è stato "un primo passo per tornare dove vogliamo essere". Il premier Boris Johnson rivelerà lunedì la sua strategia di rilassamento delle misure restrittive anti Covid. (Rel)