Covid: Mulè (FI), oggi onoriamo sacrificio personale sanitario vittima di virus

- Nella Giornata nazionale dei professionisti sanitari, sociosanitari, socioassistenziali e del volontariato "è giusto ricordare chi ha perso la vita a causa del Covid onorando fino all'ultimo il proprio compito di servire il Paese e le persone. Una giornata che si lega a quella in memoria delle vittime di Covid per il 18 marzo istituita grazie a una proposta di legge della quale mi onoro essere il primo firmatario approvata all'unanimità alla Camera dei deputati. A questi eroi silenziosi va il dovere della memoria e degli onori". Lo afferma in una nota Giorgio Mulè, deputato di forza Italia e portavoce dei gruppi azzurri di Camera e Senato. (Com)