Roma: incendio nella notte in palazzina via di Donna Olimpia, una intossicata, edificio inagibile

- Incendio questa notte, intorno alle 22.40, al secondo piano di una palazzina in via di Donna Olimpia 13. Sono intervenuti i vigili del fuoco per spegnere le fiamme e portare in salvo gli otto occupanti degli appartamenti ai piani superiori. Una donna anziana è rimasta intossicata a causa del fumo denso, e condotta in ospedale per le cure del caso. L'appartamento è stato dichiarato totalmente inagibile, mentre all'appartamento soprastante è stata dichiarata inagibile una stanza. (Rer)