Ambiente: Ingv, sull'Etna terzo episodio parossistico in tre giorni

- Nella mattinata di ieri, 19 febbraio 2021, è avvenuto il terzo episodio eruttivo parossistico al cratere di Sud-Est dell'Etna in altrettanti giorni, dopo un tempo di quiete durato circa 35 ore. Lo riferisce una nota dell'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (Ingv). Preceduto da un trabocco lavico dalla bocca orientale sul versante est del cono iniziato poco prima delle 9 della mattina, contemporaneamente a una graduale intensificazione dell'attività esplosiva, la fase di fontane di lava è iniziata verso le ore 10 e ha generato una densa nube eruttiva carica di cenere e lapilli. Questa nube, che si è alzata per diversi chilometri sopra la cima del vulcano, attraverso la spinta del vento in direzione sud-est ha determinato ricadute di materiale piroclastico negli stessi luoghi già interessati dal parossismo precedente, i cui comuni principali si individuano in Zafferana Etnea e Acireale. Dalla bocca orientale del Cratere di Sud-Est sono state emesse diverse colate di lava che ancora una volta hanno interessato le aree a est, verso il fondo della Valle del Bove, a nord-est e a sud-est. (segue) (Com)