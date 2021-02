Misure anti-Covid: da domani Campania, Molise ed Emilia-Romagna in zona arancione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo l'ordinanza firmata ieri dal ministro della Salute, Roberto Speranza, con la quale le regioni Campania, Emilia-Romagna e Molise passano in zona arancione da domenica 21 febbraio, la nuova data chiave sarà il 25 febbraio. Giorno nel quale il divieto di spostamento tra le Regioni scadrà ed il governo dovrà decidere se prorogarlo con un nuovo provvedimento oppure consentire la libera circolazione in tutta l'Italia.Intanto il bollettino che ieri ha fatto finire in zona arancione Campania, Emilia-Romagna e Molise evidenzia un indice Rt prossimo all'1 e in salita da tre settimane. Secondo il ministero della Salute sono stati registrati 15.479 nuovi casi positivi. Cresce anche il numero dei tamponi: 297.128. Con un rapporto test/positivi che sale al 5,2 per cento. I morti sono 353, per un totale dall'inizio della pandemia di 95.235. Quanto alle regioni, in Lombardia sono stati rilevati 3.724 casi, in Emilia Romagna 1.821 e in Campania 1.616. Gli attualmente positivi sono 382.448 (-2.053) con 17.831 ricoverati con sintomi (-132) e 2.059 in terapia intensiva (+14). Restano in isolamento domiciliare 362 mila pazienti mentre sono 17.170 le persone guarite o dimesse.Alle regioni di Molise, Campania ed Emilia-Romagna si aggiungono in fascia arancione anche Abruzzo, Toscana, Umbria e Liguria, Trento e Bolzano. In zona arancione è consentito spostarsi all'interno del proprio comune di residenza, ma non è consentito muoversi al di fuori di esso. Si può uscire dal comune solo per questi motivi: lavoro, salute, urgenza, visite ad amici e parenti, seconde case, attività sportiva. Per questi ultimi punti, si veda sotto il capitolo relativo. Gli spostamenti fuori dalla regione sono vietati fino a giovedì 25 febbraio 2021. Tranne che per i seguenti motivi: lavoro, urgenza, salute, spostamenti verso le seconde case. Per far visita ad amici e parenti ci si può spostare solo dentro il proprio comune. E con le seguenti regole: una sola volta al giorno, dalle 05 alle 22 (ossia nelle ore in cui non vige il coprifuoco), lo spostamento è consentito a massimo due persone insieme (non rientrano nel calcolo minori di 14 anni e disabili). E si ricorda che dopo la visita si può tornare a casa (entro le ore 22) perché il rientro verso il domicilio, l'abitazione o la residenza è sempre consentito.Le attività di ristorazione, tra cui bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie, sono aperte ma solo per la consegna a domicilio e il servizio di asporto. Attenzione però: ai bar è consentito l'asporto fino alle 18. I negozi al dettaglio sono aperti, mentre i centri commerciali sono chiusi nei giorni prefestivi e festivi. All'interno dei centri commerciali, comunque, rimangono aperti (anche nei giorni prefestivi e festivi) edicole, farmacie, parafarmacie, tabaccai. (Rin)