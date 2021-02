Roma: perseguita la ex compagna, disposto divieto di avvicinamento per 37enne

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- E' stato un intervento per una lite in famiglia nel novembre scorso da parte di una pattuglia della sezione Volanti a dare l'avvio ad un'indagine curata dagli investigatori del commissariato Viminale nei confronti di un 37enne romeno. Violenze fisiche e psicologiche sono state scoperte dagli agenti nel corso delle accertamenti, aggressioni fisiche tali da spingere la vittima ad interrompere la convivenza con il compagno. L'uomo tuttavia non si è rassegnato alla decisione della donna, anche lei 37enne e, sotto l'effetto di sostanze stupefacenti, ha iniziato a minacciarla e a molestarla costringendola a modificare le proprie abitudini, arrivando persino a colpirla ripetutamente al rifiuto di corrispondergli 80 euro per l'acquisto della droga. (segue) (Rer)