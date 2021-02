Roma: controlli al mercato di Tufello, sequestrati 135 chili di merce e 8 multati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In questi giorni si è svolta una mirata attività interforze a contrasto dei fenomeni legati all'abusivismo commerciale da parte degli agenti III gruppo Nomentano della polizia locale di Roma Capitale insieme al personale III Distretto di pubblica sicurezza Fidene Serpentara: i controlli hanno riguardato in particolare l'area di piazza degli Euganei, nei pressi del mercato coperto del "Tufello". Gli accertamenti amministrativi a carico dei commercianti ambulanti presenti in piazza degli Euganei, nelle immediate vicinanze dell'ingresso del mercato rionale hanno portato al sequestro di 135 chili di merce varia ed abbigliamento con la contestazione di violazioni a carico di 8 persone per irregolarità amministrative. (Rer)