- Su Pianura e Prealpi nubi basse anche insistenti per buona parte della giornata sui settori occidentali, mentre ad est saranno possibili schiarite specie nel pomeriggio; sulle Alpi sereno o poco nuvoloso. Precipitazioni assenti salvo possibile pioviggine sulla Pianura occidentale. Temperature stazionarie o in lieve aumento. In Pianura minime tra 6 e 8 °C massime tra 11 e 15 °C (Rem)