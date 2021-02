Russia: processo Navalnyj, oppositore lamenta una persecuzione giudiziaria nei suoi confronti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'oppositore russo Aleksej Navalnyj ha affermato oggi di essere vittima di una persecuzione giudiziaria da parte del sistema legale nazionale. Riferendosi alle due udienze in cui è coinvolto oggi, l'attivista ha detto che questo è probabilmente "un segnale" che le autorità gli inviano, in cui "il sistema giudiziario" entra in qualsiasi contesto. Questo meccanismo, secondo Navalnyj, "fa un'impressione pesante sui cittadini". L'oppositore ha poi denunciato la "solitudine" impostagli nel carcere, dove anche le guardie non possono rivolgergli la parola. "Non mi sento solo", ha comunque aggiunto Navalnyj. (Rum)