Roma: spara ai carabinieri per evitare controllo e sparisce, latitante arrestato dopo 4 anni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da quasi 4 anni era ricercato in tutta Europa poiché ritenuto responsabile di una lunga scia di furti oltre che di detenzione di armi, resistenza a Pubblico ufficiale e tentato omicidio. Al termine di un’articolata attività investigativa dei carabinieri di Ostia, un 31enne di origine serba, con numerosi precedenti per reati contro il patrimonio, è stato fermato in Francia dalle autorità locali, su input degli stessi carabinieri di Ostia. È stato arrestato in esecuzione di un mandato di arresto europeo dal quale, per lungo tempo, era riuscito a sottrarsi. Di lui si erano perse le tracce alle prime luci dell’alba del 20 novembre 2016 quando, insieme a un complice, a bordo di un’auto di grossa cilindrata con targa straniera aveva evitato l’alt imposto dai carabinieri del Nucleo radiomobile di Ostia, impegnati in un posto di controllo alla circolazione in via Pindaro, zona Axa, e aveva iniziato una folle fuga sulla via Cristoforo Colombo. (segue) (Rer)