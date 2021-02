Roma: spara ai carabinieri per evitare controllo e sparisce, latitante arrestato dopo 4 anni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo un lungo inseguimento e con l’assistenza di altre pattuglie, i carabinieri erano riusciti a bloccare la strada al veicolo all’altezza di Malafede. I due malviventi, però, non si erano dati per vinti e, dopo aver esploso due colpi d’arma da fuoco in direzione dei militari che stavano intervenendo per identificarli, erano riusciti nuovamente a dare gas al loro veloce veicolo e a dileguarsi. Per fortuna, i colpi esplosi ad altezza uomo non erano andati a segno, lasciando illesi i carabinieri che hanno iniziato immediatamente le indagini per identificare i fuggitivi. Dalla targa del veicolo, i carabinieri hanno iniziato minuziosi accertamenti e, tassello dopo tassello sono riusciti ad identificarli. Infatti, dopo alcuni mesi, il passeggero del veicolo è stato individuato e arrestato dai carabinieri mentre si nascondeva in un’abitazione nel quartiere Tor Bella Monaca. Il conducente dell’auto, invece, è stato identificato nel 31enne e risultato colpito da un provvedimento di cattura emesso dal Tribunale per i minorenni di Roma a seguito di molteplici furti, cosa che probabilmente lo avrebbe spinto a sparare contro i carabinieri e ad evitare la cattura. (segue) (Rer)