Roma: spara ai carabinieri per evitare controllo e sparisce, latitante arrestato dopo 4 anni (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante le numerose difficoltà riscontrate, dovute anche alla fuga all’estero dell’uomo, i carabinieri di Ostia hanno continuato a seguire le tracce del fuggitivo. Le indagini hanno condotto i militari in giro per l’Europa: dapprima in Svizzera e successivamente in Serbia, dove gli investigatori hanno scoperto che il malvivente era riuscito a cambiare nome, ottenendo nuovi documenti d’identità che ne avrebbero reso ancora più arduo il rintraccio. L’uomo ha poi lasciato la Serbia per recarsi in Ungheria ed infine in Francia dove, fermato per un controllo, è stato infine arrestato e consegnato, lo scorso pomeriggio, ai carabinieri di Ventimiglia. Il pericoloso latitante è stato quindi assicurato alla giustizia, e associato al locale carcere ligure, in attesa delle ulteriori decisioni del Magistrato competente. (Rer)