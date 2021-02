© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due piloti statunitensi sono morti a seguito dello schianto di un jet militare nello stato dell'Alabama. L'apparecchio, un T-38 da addestramento assegnato a una flotta di stanza in Mississippi, è atterrato in un'area boschiva nei pressi Montgomery Regional Airport, attorno alle 17, ore locali, di venerdì. Le autorità militari non hanno ancora identificato le possibili cause della tragedia. (Nys)