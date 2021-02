India-Cina: riprendono oggi i colloqui militari sulla contesa dei confini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si tiene oggi a Moldo, sul lato cinese, il decimo ciclo di colloqui militari tra India e Cina sulla contesa dei confini nel settore occidentale della linea di controllo effettiva (Lac). L'appuntamento, riportato dalle autorità della Difesa dei due paesi, segue il completamento del disimpegno delle truppe lungo le rive del lago Pangong, avviato il 10 febbraio e documentato anche da immagini satellitari. L’11 febbraio il ministro della Difesa indiano, Rajnath Singh, ha informato il Consiglio degli Stati, la camera alta del parlamento, dell’accordo e ne ha illustrato i dettagli: “la parte cinese manterrà la presenza delle sue truppe nell’area della riva settentrionale a est del Finger 8”, la più orientale delle otto scogliere del bacino, mentre “le truppe indiane saranno basate nella loro base permanente al Posto Dhan Singh Thapa vicino al Finger 3”; “un’azione simile sarà intrapresa nell’area della riva meridionale da entrambe le parti”; “tutte le strutture che sono state costruite da entrambe le parti dall’aprile del 2020 nelle aree a nord e a sud saranno rimosse”; infine, “è stata anche concordata una moratoria temporanea delle attività militari da ambo le parti sulla riva nord, incluso il pattugliamento”. “Sarà sostanzialmente ripristinata la situazione esistente prima dell’inizio dello stallo dell’anno scorso”, ha sintetizzato l’esponente del governo indiano, ribadendo tutte le rivendicazioni territoriali dell’India e assicurando che non sono state fatte concessioni.Le contese di confine tra India e Cina hanno una storia pluridecennale ma si sono riaccese da maggio dell’anno scorso, in seguito a due episodi contrapposizione fra truppe. Il 6 giugno, in seguito a quegli episodi, si è tenuto il primo incontro di livello militare ed è stato concordato il disimpegno della Valle del Galwan, ma le truppe si sono scontrate proprio mentre avevano cominciato ad arretrare. Il 15 giugno una squadra indiana di circa 50 uomini, guidata dal colonnello Santosh Babu, e una cinese si sono contrapposte in un sito noto come punto di pattugliamento 14 in un corpo a corpo durato alcune ore con pietre e mazze (i soldati non erano armati, in base a un protocollo esistente tra i due paesi). L’Esercito indiano ha reso noto di aver perso 20 militari, tra cui Babu, riferendo al tempo stesso di perdite da entrambe le parti; la Commissione militare centrale cinese ha ammesso mesi dopo, il 19 febbraio, che quattro militari cinesi morirono nello scontro, rivelando anche le loro identità e il conferimento di onorificenze al merito.I successivi colloqui militari si sono svolti il 22 e il 30 giugno, il 14 luglio, il 2 agosto, il 21 settembre, il 12 ottobre, il 6 novembre e il 24 gennaio. L’ultimo incontro, sul lato cinese del posto di frontiera Moldo-Chushul, si è concluso con un comunicato congiunto secondo il quale le parti hanno avuto “uno scambio franco e approfondito” sul disimpegno e hanno convenuto che il confronto è stato “positivo, concreto e costruttivo” e ha “rafforzato ulteriormente la fiducia e la comprensione reciproca”. Le parti hanno concordato di procedere a “un rapido disimpegno delle truppe in prima linea”, di attenersi al consenso raggiunto dai rispettivi leader e di convocare presto la prossima riunione. Infine, è stato convenuto di “garantire la moderazione delle truppe in prima linea, la stabilizzazione e il controllo della situazione”.Sul fronte diplomatico, si sono tenute sei riunioni del Meccanismo operativo di consultazione e coordinamento India-Cina sugli affari di confine (Wmcc), l’ultima il 18 dicembre. A livello ministeriale, c’è stata una lunga videoconferenza, il 5 luglio 2020, tra i rappresentanti speciali per le questioni dei confini, il consigliere per la Sicurezza nazionale indiano Ajit Doval e il ministro degli Esteri cinese Wang Yi. I ministri degli Esteri, l’indiano Subrahmanyam Jaishankar e il cinese Wang, che avevano avuto un colloquio telefonico il 17 giugno, poco dopo i fatti del Galwan, si sono incontrati il 10 settembre a Mosca a margine di una riunione dell’Organizzazione per la cooperazione di Shanghai (Sco). Le parti hanno sempre attribuito la responsabilità l’una all’altra. Al tempo stesso hanno convenuto di procedere a un completo disimpegno militare. (Inn)