Russia: processo Navalnyj, condanna a pena detentiva di due anni e mezzo per caso Yves Rocher

- L’oppositore russo Aleksej Navalnyj dovrà scontare una pena detentiva di due anni e mezzo. Lo ha deciso il tribunale Babushkinskij di Mosca, nella sentenza odierna sul caso Yves Rocher. La corte ha confermato la precedente sentenza, che applicava la pena detentiva in sostituzione di quella sospesa. Il periodo in cui Navalnyj si è trovato agli arresti domiciliari, dal 30 dicembre 2014 al 18 febbraio 2015, verrà considerato come parte della pena già scontata. (Rum)