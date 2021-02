Covid: De Palma (Nursing Up), si ammalano ancora 200 infermieri al giorno in tutta Italia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In occasione di questa importante ricorrenza, ovvero la Giornata nazionale dei professionisti sanitari, gli elogi nei confronti dei guerrieri del Covid potrebbero portarmi a disquisire all’infinito sui meriti di chi davvero si è immolato per difendere, in questo anno nefasto, la salute degli italiani senza risparmiarsi mai. Ma soprattutto potrei lasciarmi andare lanciando strali velenosi verso chi poteva e doveva contribuire a limitare i danni, ma invece è rimasto inesorabilmente a guardare, nascondendo la testa sotto la sabbia di fronte alla realtà nuda e cruda dei numeri più spietati. Qui si parla di dati che disegnano un quadro desolante: 81 decessi ufficiali tra gli infermieri dall’inizio della pandemia. 7129 operatori sanitari contagiati negli ultimi 30 giorni, di cui oltre 5mila (84,4 per cento sono i dati Inail relativi agli infermieri che si contagiano rispetto al resto del comparto sanitario) sono certamente professionisti di una categoria che ancora oggi viene martoriata quotidianamente". Lo afferma in una nota il presidente di Nursing up, Antonio De Palma. (segue) (Com)