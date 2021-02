Rieti: Coldiretti incontra vertici Erg su allagamenti Piana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Una delegazione di Coldiretti Rieti ha incontrato i vertici della società Erg, che gestisce la diga del Turano. Un confronto che Coldiretti ha chiesto subito dopo gli allagamenti della Piana Reatina, che hanno causato ingenti danni agli agricoltori e alle aziende del territorio, stimati in un milione e mezzo di euro. Oltre 600 gli ettari di terreno agricolo interessati dei quali 350 coltivati a cereali e 250 a erba medica. "E' stato un confronto costruttivo - spiega in una nota il presidente di Coldiretti Rieti, Alan Risolo - che ci consentirà di dar vita ad un percorso sinergico e di lavorare insieme per continuare a tutelare il territorio. Abbiamo raccolto la disponibilità della società Erg a intraprendere un percorso di condivisone nell'ambito delle azioni portate avanti dalle istituzioni". (segue) (Com)