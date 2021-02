Rieti: Coldiretti incontra vertici Erg su allagamenti Piana (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La società Erg spa conta complessivamente 19 centrali idroelettriche, sette dighe, tre serbatoi e una stazione di pompaggio. Un sistema articolato su tre regioni: Lazio, Umbria e Marche che abbraccia le province di Rieti, ma anche Terni, Perugia e Macerata. All'incontro, insieme alla delegazione di Coldiretti, era presidente anche il presidente del Consorzio di bonifica Etruria meridionale e Sabina, Gianluca Pezzotti. "Abbiamo avuto modo di affrontare quelle che sono le criticità dell'areale - conclude nella nota Risolo - e ricevuto rassicurazioni da parte dei vertici di Erg sul percorso da costruire insieme. Si sono aperte prospettive progettuali per il futuro davvero importanti, in una fase in cui il dibattito in materia di ambiente, sostenibilità e green economy è centrale". (Com)