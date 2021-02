Libia: Dabaiba lascia l'est senza incontrare Haftar

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il primo ministro del nuovo governo unitario libico, Abdel Hamid Dabaiba, ha lasciato ieri sera la città di Tobruk (est), diretto alla capitale, Tripoli, senza incontrare il generale Khalifa Haftar. Secondo gli osservatori libici è infatti saltato a sorpresa un incontro che nel pomeriggio era stato annunciato tra Dabaiba e Haftar che doveva tenersi nella sede del comando delle forze dell'autoproclamato Esercito nazionale libico (Lna) a Rajma, fuori Bengasi. Una breve dichiarazione pubblicata dall'Ufficio stampa di Dabaiba su Facebook affermava: "Il presidente del governo di unità nazionale, Abdul Hamid Dabaiba, sta lasciando Tobruk per Tripoli". L'emittente televisiva "al Jazeera", ha riferito che Dabaiba è partito per Tripoli dopo aver visitato Tobruk ieri senza andare nella città di Bengasi per incontrare Haftar, contrariamente alle precedenti aspettative dei media locali. Si ritiene che l'incontro tra Dabaiba e Haftar sia saltato per evitare di irritare componenti politiche della città di Misurata contrarie al dialogo con l'anziano generale libico che già si sarebbero fatte sentire dopo la visita che il presidente, Mohammed al-Menfi, ha tenuto a Bengasi l'11 febbraio scorso. Dabaiba ha fatto visita ieri al presidente del parlamento libico di Tobruk, Aguilah Saleh, in vista del voto di fiducia che la Camera dei rappresentanti dovrebbe tenere per il suo esecutivo e da cui dipende il futuro stesso del nuovo governo. (Lit)