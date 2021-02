Business news: Spagna, governo estende al 2023 periodo per vendita azioni di Bankia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo ha esteso fino 2023 il periodo per vendere le azioni che possiede in Bankia (attualmente il 61,8 per cento) e completare il processo di privatizzazione. Secondo quanto riferisce il quotidiano "Cinco Dias", la ministra delle finanze e portavoce del governo, Maria Jesus Montero, ha giustificato questa decisione con la necessità di "massimizzare il recupero degli aiuti" forniti nel passato all'istituto di credito per il suo salvataggio. Secondo i calcoli della Banca di Spagna, gli aiuti pubblici al settore bancario derivanti dalla crisi finanziaria del 2008 ammontano a 42 miliardi di euro, di cui 22,4 assegnati a Bankia. (Spm)