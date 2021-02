Business news: Spagna, Iberdrola e Lexus si uniscono per fornire punti ricarica gratuiti auto elettriche

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iberdrola e Lexus hanno unito le forze per ottenere una mobilità più sostenibile e andare avanti insieme nell'elettrificazione dei trasporti. Secondo quanto riferito dalla compagnia energetica in una nota. Iberdrola è diventato il fornitore di ricarica per i suoi modelli elettrici Lexus in Spagna, in particolare per il nuovo UX 300e, il primo veicolo 100 per cento elettrico della casa automobilistica. Lexus installerà un punto di ricarica nelle case dei clienti che acquisteranno un loro veicolo elettrico gratuitamente in collaborazione con Iberdrola. Inoltre, per coloro che sono già clienti di Iberdrola o che decidono di firmare con l'impresa energetica beneficeranno di sei mesi di ricarica gratuita in tutta la rete pubblica di Iberdrola attraverso la sua app. (Spm)