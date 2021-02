Business news: Air France-Klm perde 7,1 miliardi di euro nel 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Air France-Klm ha perso 7,1 miliardi di euro nel 2020 a causa della crisi del coronavirus. Lo ha annunciato il gruppo con un comunicato. Il fatturato è sceso del 59 per cento rispetto al 2019, a 11,1 miliardi di euro. L'emergenza sanitaria ha avuto un impatto "senza precedenti sulle attività", spiega la società. Il direttore finanziario, Frèdéric Gagey, ha spiegato che queste perdite "fanno un po' girare la testa". Lo scorso anno il gruppo ha perso il 67,3 per cento rispetto al 2019, con un crollo nell'ultimo trimestre a -75,9 per cento. Questi risultati sono in linea con le aspettative degli analisti. (Frp)