Business news: Daimler, profitto di quattro miliardi di euro nel 2020

- Nel 2020, nonostante la crisi del coronavirus, il conglomerato automobilistico tedesco Daimler ha registrato un profitto di quattro miliardi di euro, in aumento del 48 per cento su base annua. Allo stesso tempo, il fatturato è diminuito di un decimo a 154 miliardi di euro, mentre il flusso di cassa libero ha sperimentato un balzo del 500 per cento a 8,2 miliardi di euro. È quanto comunicato dalla stessa azienda, come riferisce il quotidiano “Handelsblatt”. In particolare, le auto del marchio Mercedes hanno registrato un utile operativo di 6,8 miliardi di euro, lievemente superiore al risultato del 2019. Nel quarto trimestre dello scorso anno, Mercedes ha ottenuto un ritorno sulle vendite del 12 per cento, ma per l'intero 2020 il margine è inferiore al 50 per cento. Tuttavia, la divisione camion di Daimler ha subito un crollo delle vendite di autocarri pesanti e autobus del 38 per cento. Inoltre, il fatturato è diminuito di oltre il 20 per cento. L'utile operativo di 525 milioni di euro è inferiore dell'80 per cento rispetto al dato del 2019. In totale, Daimler ha ottenuto “un ottimo risultato nell'anno del coronavirus con un margine del 4,3 per cento”. Un esito favorito soprattutto dalle vendite in Cina, dove sono state consegnate 775 mila auto del marchio Mercedes con un incremento del 12 per cento su base annua. (Geb)