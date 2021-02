Business news: Edf, nel 2020 cala utile netto a 650 milioni di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo energetico francese Electricitè de France (Edf) ha registrato nel 2020 un calo dell'87 per cento del suo utile netto a 650 milioni di euro, mentre il fatturato è sceso del 3,2 per cento, a 69 miliardi di euro. "La crisi sanitaria ha mostrato la resilienza del gruppo Edf sia sul piano operativo che finanziario. Nonostante una recessione storica consegnano dei risultati finanziari solidi", afferma il presidente di Edf, Jean-Bernard Levy, in un comunicato. Per il dirigente l'impatto della crisi del coronavirus sui conti dell'azienda "è limitato" e dimostra "la solidità" della società. (Frp)