Business news: Ucraina, compagnia Naftogaz condurrà Ipo nel 2025

- La compagnia energetica ucraina Naftogaz prevede di condurre un'offerta pubblica iniziale (Ipo) nel 2025. Lo ha affermato l'amministratore delegato dell'azienda Andriy Kobolyev, presentando la strategia aziendale di Naftogaz fino al 2025. Kobolyev ha sottolineato che portare l'azienda a un'offerta pubblica iniziale è l'obiettivo principale della sua attuale gestione. "Nel 2025, abbiamo intenzione di rendere pubbliche le nostre azioni e completare il processo di Ipo", ha detto Kobolyev. Lo scorso giugno l'amministratore delegato ha detto che Naftogaz potrebbe venire quotata in borsa in tre anni, a Londra o New York. (Rum)