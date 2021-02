Business news: Francia, Martin Bouygues lascia il posto di Ad dell'omonimo gruppo ma resta presidente

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Martin Bouygues ha lasciato il posto di amministratore delegato del gruppo francese Bouygues che ricopriva da 31 anni, rimanendo però presidente. Al suo posto è stato nominato Olivier Roussat, fino ad oggi vice-amministratore delegato. L'annuncio è arrivato in concomitanza con la pubblicazione dei risultati del gruppo, che nel 2020 ha registrato un fatturato in calo del 9 per cento, a 34,7 miliardi di euro. "In un contesto difficile di crisi sanitaria, il gruppo si è mostrato agile, responsabile e resiliente", ha affermato Martin Bouygues in un comunicato. Il gruppo ha fatto sapere che per il 2021 sono attesi risultati "superiori a quelli del 2020, senza tuttavia raggiungere i livelli del 2019". Il dividendo per il 2020 sarà di 1,70 euro ad azione. (Frp)