Business news: Polonia, rallenta la ripresa della produzione industriale a gennaio

- La produzione industriale in Polonia a gennaio è cresciuta dello 0,9 per cento annuo, ma è scesa rispetto a dicembre 2020. Lo rende noto l'Ufficio centrale di statistica (Gus), ripreso dal portale "Business Insider Polska". Nell'ultimo mese dello scorso anno la produzione industriale era cresciuta dell'11,2 per cento. Gli analisti intervistati dall'agenzia di stampa "Pap" si attendevano una crescita dello 0,6 per cento a gennaio e un calo su base mensile del 5,4 per cento (quello indicato dal Gus è del 5,1), pertanto i risultati sono migliori delle attese. Date le basse temperature registrate nell'inverno, il settore energetico ha segnato un rialzo, che però ha avuto un impatto moderato. La produzione energetica a gennaio è infatti cresciuta dell'1,6 per cento, mentre dicembre aveva segnato una diminuzione del 2,8. (Vap)