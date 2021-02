Business news: Spagna, Iberdrola inizia la costruzione di 3 parchi eolici in Andalusia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Iberdrola ha iniziato la costruzione di un complesso eolico, composto da tre parchi, situato tra le province di Malaga e Siviglia, in Andalusia, che avrà una capacità totale di 79 MW. Secondo quanto riferito dall'azienda in una nota, il primo ad iniziare lo sviluppo sarà il progetto eolico "El Puntal II", da 15 Mw, che sarà costruito nel comune di Sierra de las Yeguas, a Malaga. Il secondo "Martín de la Jara", da 36 MW di capacità installata, sarà realizzato nello stesso comune. Mentre il terzo, "San Cristobal", da 28 Mw, vedrà la luce a Estepa in provincia di Siviglia. La costruzione di questi progetti eolici mobiliterà i fornitori e l'occupazione locale, con il coinvolgimento stimato di più di 150 professionisti. Una volta in funzione, i parchi eolici genereranno energia pulita per alimentare una equivalente a 70 mila case, evitando l'emissione di 39.200 tonnellate di Co2 all'anno. L'Andalusia è diventata uno dei principali centri di crescita di Iberdrola in Spagna dove già dispone di quasi 900 MW e prevede di triplicare la sua capacità rinnovabile installata nei prossimi cinque anni a 3 Gw. (Spm)