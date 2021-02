Business news: Germania, Amazon dovrà indicare paese di origine di frutta e verdura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo statunitense per il commercio elettronico Amazon dovrà indicare il paese di origine della frutta e della verdura fresche che consegna in Germania, perché “la legge è uguale per tutti”. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, commentando il dispositivo della sentenza pronunciata nei giorni scorsi dal tribunale statale superiore di Monaco di Baviera. Secondo i giudici, le informazioni trasparenti sui generi alimentari sono previste dal regolamento dell'Ue per la protezione dei consumatori. Amazon, citata in giudizio dall'associazione per la tutela dei consumatori Foodwatch, ha invece violato tale normativa. Il gruppo si è giustificato sostenendo che non è possibile specificare un solo paese di origine nei negozi di alimentari online. Inoltre, i clienti non sarebbero interessati a questa informazione. I giudici hanno replicato che le norme dell'Ue hanno efficacia generale e, se il modello di impresa di Amazon “non funziona”, è l'azienda che deve adeguarsi, non il diritto europeo che deve essere modificato. (Geb)