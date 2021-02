Business news: Russia, disoccupazione cala al 5,8 per cento a gennaio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La disoccupazione in Russia a gennaio è scesa al 5,8 per cento, in leggero calo rispetto al 5,9 per cento registrato a dicembre dello scorso anno. È quanto emerge dai dati dell’istituto statistico Rosstat, secondo cui il dato è tornato ai dati dello scorso aprile, il primo mese in cui si è registrato un deciso aumento della disoccupazione a causa degli effetti provocati dalla pandemia di Covid-19. "A gennaio, secondo i risultati preliminari di un'indagine campione sulla forza lavoro, 4,3 milioni di persone di età pari o superiore a 15 anni, ovvero il 5,8 per cento della forza lavoro, sono state classificate come disoccupate", si legge in un rapporto di Rosstat. (Rum)