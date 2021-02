Business news: Repubblica Ceca, produzione auto scesa a gennaio del 12 per cento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di auto in Repubblica Ceca è scesa a gennaio del 12 per cento su base annua. Lo riporta l'agenzia di stampa "Ctk" alla luce dei dati pubblicati dall'Associazione dell'industria automobilistica. Il numero assoluto di veicoli prodotti è 104.576. La ragione addotta è l'impatto perdurante della pandemia di coronavirus, che si riverbera in una riduzione della domanda europea di auto. "Il calo del 12 per cento non è certamente una buona notizia. Tuttavia, dato il maggiore calo delle immatricolazioni in Europa, è comunque una conferma della competitività e popolarità delle auto di produzione ceca", ha commentato Bohdan Wojnar, presidente dell'associazione. I veicoli elettrici prodotti a gennaio sono 3.493, ossia il 3,3 per cento del totale. La produzione di autobus è scesa addirittura del 21 per cento (297 veicoli). (Vap)